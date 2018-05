Martin Wittig, früherer Chef der Unternehmensberatung Roland Berger, arbeitet jetzt für die Konkurrenz: Die US-Unternehmensberatung Bain & Company teilte am Donnerstag in München mit, der 54-jährige Wittig sei seit Dienstag als Senior Advisor an Bord. Der in der Schweiz lebende Experte soll helfen, Bains Position in der Beratung von Banken und Versicherungen in Deutschland und der Schweiz auszubauen.

Der Ingenieur war 1999 Partner und 2010 Vorstandschef von Roland Berger geworden. Drei Jahre später trat Wittig aus gesundheitlichen Gründen zurück. Seit seiner Genesung berät er eigenständig Unternehmen und Manager, lehrt an der Universität St. Gallen und ist in Aufsichtsräten vertreten./rol/DP/tos

AXC0197 2018-05-03/11:23