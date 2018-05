Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Preisdruck in der Eurozone ist im April überraschend zurückgegangen. Auch die Kerninflation trat den Rückzug an. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Meldung mitteilte, sank die jährliche Inflationsrate von 1,3 auf 1,2 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 1,4 Prozent vorhergesagt. Die Europäische Zentralbank (EZB) peilt mittelfristig eine Inflationsrate von knapp 2 Prozent an.

Die sogenannte Kernteuerung, die besonders volatile Preise ausspart, sank im April spürbar. Diese ohne die Preise von Energie, Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak berechnete Kernrate fiel von 1,0 auf 0,7 Prozent. Ökonomen hatten mit 0,9 Prozent gerechnet.

Es wird weithin erwartet, dass die EZB in diesem Jahr ihre massiven Anleihekäufe beenden und im nächsten Jahr mit Zinserhöhungen beginnen will. Einen solchen Kurswechsel müsste sie insbesondere mit den Inflationsaussichten begründen; daher passen sinkende Inflationsraten nicht in ihr Argumentationsmuster.

