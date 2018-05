Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

BlueJeans gibt neue Integration mit Workplace by Facebook bekannt(press1) - Einfach @BlueJeans in den Workplace Chat eingeben und eineneuartige Form der Zusammenarbeit erlebenMünchen, 03. Mai 2018 - Blue Jeans Network, Inc. [1], der erste Cloud-Service für die Verbindung von Desktops, mobilen Geräten und Raumsystemenin einer Videokonferenz, gibt neue Funktion für Workplace by Facebookbekannt. Über die Eingabe @BlueJeans in den Workplace-Chat, kann ab sofortjeder Workplace-Nutzer einfach und unmittelbar ein BlueJeans-Meetingstarten. Das Ergebnis ist eine leistungsstarke Kombination, die sowohl dieFlexibilität eines Chats als auch die Effizienz einer Face-to-Face-Kommunikation bietet."Der Chat ist eine der am häufigsten genutzte Funktion in Workplace undFacebook hat diese jetzt noch wertvoller gemacht", erklärt John Knightly,SVP Product and Solution Marketing bei BlueJeans. "Ein Gespräch vonAngesicht zu Angesicht ist oft unverzichtbar - gerade wenn MitarbeiterFragen haben, die eine komplexe Erklärung erfordern, oder wichtigeEntscheidungen getroffen werden müssen. Deshalb sollte es einenMechanismus geben, über den unmittelbar eine Video-Konferenz gestartetwerden kann - ohne dass dazu ein neuer Raum gefunden oder zwischen denTechnologien gewechselt werden muss. Mit der neuen BlueJeans-Integrationin den Workplace Chat, ist die immersive Zusammenarbeit völlig nahtlos."Einzelnutzer oder ganze Teams können aus jeder Workplace Chat-Nachrichtheraus ein Video-Meeting starten, dazu ist nur die Eingabe @BlueJeans indas Chat-Fenster notwendig. Zudem können sie auch einen Bot direkt überdie Funktion Workplace Chat Extensions aufrufen. Sobald die Integrationunternehmensweit verfügbar ist, können Anwender einzelne oder mehrerePersonen einladen und ihre Bildschirme wie bei einem normalen BlueJeans-Meeting teilen. Durch den neuen @BlueJeans-Befehl profitieren Nutzer voneiner hohen Zeitersparnis und Frustration und Komplikationen, die mit demWechsel von Anwendungen häufig verbunden sind, können verhindert werden.Die neue Chat-Funktion baut auf der bestehenden Integration von BlueJeansin Workplace auf. Dadurch entstehen folgende Vorteile:· Interaktive Videokonferenzen, die für Teilnehmer eine Kommunikation invollem Umfang bieten.· Präsentationen können über BlueJeans bereitgestellt und über Workplacegeteilt werden.· Übertragung von Events und Ereignissen unabhängig von Ort und Endgerät.· Einfacher Zugang zu relevanten Inhalten und Konversationen für Personen,die sie wirklich benötigen.· Workplace kann als Informationsplattform genutzt werden, die Mitgliederrund um die Uhr auf dem Laufenden hält und über die sie bei Bedarf aufvergangene Diskussionen zurückgreifen können.Überzeugen Sie sich von der neuen Workplace by Facebook Integration mitder kostenlosen Testversion von BlueJeans. [2]Über BlueJeans NetworkBlueJeans ist der weltweit führende Anbieter von interoperablerVideokommunikation und bringt Ihnen Video wo auch immer Sie sich befinden.BlueJeans wird täglich von Tausenden von globalen Unternehmen fürMeetings, Events und Soziale Netzwerke genutzt. Dabei funktionieren dieLösungen überall und über jedes Endgerät, u.a. Mobiltelefone, Desktopsoder Raumsysteme. BlueJeans ist das moderne Äquivalent von traditionellenWebkonferenz-Technologien und bietet persönliche Videokommunikation fürjedes Unternehmen, das seine Mitarbeiter, Führungsriege und Partner näherzusammenbringen möchte. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.bluejeans.com.Pressekontakteloquenza pr gmbhIna Rohe / Svenja Op gen OorthEmil-Riedel-Str. 1880538 MünchenTel. +49 89 242 038 0E-Mail: mailto:bluejeansnet@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

