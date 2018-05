BERLIN (Dow Jones)--Volkswagen spielt die Ausgliederung einzelner Tochterfirmen durch, die nicht zum Kerngeschäft gehören. Dazu zählen die Motorradschmiede Ducati, der Getriebebauer Renk sowie der Hersteller von großen Dieselaggregaten MAN Diesel und Turbo. Das kündigte der neue VW-Chef Herbert Diess auf der Hauptversammlung in Berlin an.

Für diese Tochterunternehmen werde der Vorstand belastbare Zukunftsperspektiven erarbeiten. "Diese können zu Erweiterungen und Wachstumsstrategien führen. Aber auch Ausgliederungen sind denkbar", sagte Diess laut Redemanuskript. Das Management werde sich damit in aller Ruhe und Gründlichkeit befassen.

Der Vorstandsvorsitzende bekräftige den Plan, die Bus- und Lkw-Sparte abzuspalten und fit für den Kapitalmarkt zu machen. "Das Geschäft mit schweren Nutzfahrzeugen unterscheidet sich grundlegend von dem mit Pkws", begründete der 59-Jährige den Schritt.

In seine Rede legte er nach den zurückliegenden Skandaljahren die Priorität auf die Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und ethischen Grundsätzen. "Volkswagen muss in diesem Sinne ehrlicher, offener, wahrhaftiger, in einem Wort: anständiger werden", betonte der Österreicher.

