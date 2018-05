Hannover - China hält am Umbau seines Wachstumsmodells fest, so die Analysten der Nord LB. Dabei gehe es der chinesischen Regierung in erster Linie darum, den Fokus künftig noch stärker auf Qualitäts- und weniger auf reines Quantitätswachstum zu lenken. Dieser Prozess des ökonomischen "soft landings" zeige sich in den im Zeitablauf nachlassenden Wachstumsraten, die sich mit aktuell knapp 7% Wirtschaftswachstum (2017) aber noch immer auf rechtauskömmlichen Niveau bewegen würden.

Den vollständigen Artikel lesen ...