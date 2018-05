Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Bet-at-home nach Quartalszahlen von 100 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des Wettanbieters seien noch schlechter ausgefallen als von ihm erwartet, schrieb Analyst Patrick Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Aktienkurs werde jedoch von der Dividende und der bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft in Russland gestützt./bek/zb Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0087 2018-05-03/11:36

ISIN: DE000A0DNAY5