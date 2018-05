Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Deutschlands größter Immobilienkonzern sei stark in das Jahr 2018 gestartet, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die wichtigsten Kennziffern hätten im ersten Quartal seine Erwartungen übertroffen und die Jahresziele seien wegen der Buwog-Übernahme angehoben worden. Die angekündigte Übernahme des schwedischen Immobilienunternehmens Victoria Park müsse er jedoch noch genauer unter die Lupe nehmen./ck/zb Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0091 2018-05-03/11:38

ISIN: DE000A1ML7J1