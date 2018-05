Suhr - Im Herbst 2017 hat die Möbel Pfister AG die weltweit ersten Vorhänge nach dem Cradle to Cradle Prinzip auf den Markt gebracht. Das Interesse an den biologisch abbaubaren Heimtextilien ist gross. Nach der erfolgreichen Markteinführung der ersten Vorhangkollektion wird das Angebot mit neuen Produkten ergänzt. Gleichzeitig erweitert Pfister das Cradle to Cradle Sortiment um eine Frottierwäsche-Linie.

Ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen wird auch in der Einrichtungsbranche immer wichtiger. Mit der Lancierung des Cradle to Cradle Sortiments hat Pfister einen Prozess entwickelt, durch den Heimtextilien nach dem Gebrauch nicht mehr im Abfall landen, sondern fachgerecht in den natürlichen Kreislauf zurückgeführt werden können. Damit hat Pfister den Nerv der Zeit getroffen. «Die Cradle to Cradle Kollektion war eine der erfolgreichsten Produkteinführungen, die wir bei Pfister je hatten. Seit dem ersten Tag der Lancierung unserer biologisch abbaubaren Vorhänge ist das Interesse daran ungebrochen, und die Verkaufszahlen haben unsere Erwartungen bei Weitem übertroffen. Pfister ist es gelungen, Kundinnen und Kunden davon zu überzeugen, dass eine unvergleichlich hohe Qualität der Stoffe auch bei einer nachhaltigen Herstellung möglich ist. Und das zu einem sehr attraktiven Preis», so Thomas Stephani, Leiter Marken und Kollektionen bei der Möbel Pfister AG.

Pfister nimmt Vorreiterrolle ein

Als Pfister das Projekt mit den biologisch abbaubaren Vorhängen ...

