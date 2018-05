Wachsende Inflationssorgen verändern das Wechselspiel zwischen Anleihen und Aktien - mit beiden Anlageklassen drohen Anlegern Verluste. Auf welche Anzeichen und Branchen Anleger jetzt achten sollten.

Wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen die Börsianer derzeit vor ihren Monitoren und verfolgen die Renditen amerikanischer Staatsanleihen mit zehn Jahren Restlaufzeit. Diese kletterten am vergangenen Dienstag erstmals seit Januar 2014 wieder über die Schwelle von drei Prozent. Wie schon beim Anlauf an diese Marke im Februar löste das Turbulenzen aus an der Wall Street - obwohl 80 Prozent der im Index S&P 500 enthaltenen Unternehmen in der aktuellen Berichtssaison die Gewinnerwartungen der Analysten übertroffen haben, und das teilweise deutlich.

Offenbar haben sich die Reflexe an der Börse geändert. Nach der Finanzkrise waren Investoren vor allem besorgt, dass eine Abwärtsspirale aus sinkenden Preisen und schwächerem Wirtschaftswachstum in Gang kommen könnte. "Nun überwiegen aber zum ersten Mal seit der Finanzkrise Befürchtungen vor einer Inflation", sagt James Bianco, viel beachteter Makrostratege vom Brokerhaus Arbor Research & Trading in Chicago.

Warnungen vor einem bevorstehenden Inflationsschub gab es in den vergangenen Jahren viele, vor allem wegen der ultraexpansiven Geldpolitik der Notenbanken. Dass die Zinssenkungen bis auf null und die billionenschweren Ankäufe von Anleihen bisher nicht in Inflation mündeten, wird vor allem der Globalisierung und dem Google-Amazon-Effekt zugeschrieben. Google und Co. stehen für globale Informationstransparenz, Amazon drückt die Preise von Konsumgütern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...