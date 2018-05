Der Spezialchemiekonzern Lanxess setzt auf Kontinuität an der Unternehmensspitze. Der Vertrag mit Konzernchef Matthias Zachert wurde vorzeitig um fünf Jahre verlängert, wie das Unternehmen am Donnerstag in Köln mitteilte. Das neue Mandat beginne im April 2019. Zachert steht bereits seit April 2014 an der Spitze des MDax -Konzerns, zu dem er damals nach knapp drei Jahren als Finanzchef der Darmstädter Merck KGaA zurückgekehrt war. Der Manager gilt als beliebt bei Investoren.

Zachert baute die ehemalige Bayer -Tochter in den vergangenen Jahren um und will sie künftig mit einem stärkeren Fokus auf die Spezialchemie noch profitabler machen. Das schwankungsanfällige, stark von der Autokonjunktur abhängige Kunstkautschuk-Geschäft wurde in ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem weltgrößten Öl- und Energiekonzern Saudi Aramco eingebracht. Zachert kaufte zudem den Hersteller von Flammschutz- und Schmierstoffzusätzen Chemtura. Zuletzt kam noch das Geschäft mit Phosphor-Zusatzstoffen vom Wettbewerber Solvay in den USA hinzu.

Die Vertragsverlängerung mit Zachert kommt pünktlich zur Vorlage der Geschäftszahlen für das erste Quartal an diesem Freitag (4. Mai)./mis/men/tos

ISIN DE0005470405

