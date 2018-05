Das an der Technischen Universität Ilmenau angesiedelte Thüringer Zentrum für Maschinenbau wird von der Landesregierung weiter gefördert. In der inzwischen zweiten Förderperiode stehen für die kommenden vier Jahre 1,1 Millionen Euro zur Verfügung, wie die TU Ilmenau am Donnerstag mitteilte. Von 2013 bis 2017 bekam das Thüringer Zentrum für Maschinenbau 8,4 Millionen Euro vom Land. Allein in diesen fünf Jahren bearbeitete das Zentrum nach eigenen Angaben über 100 Projekte mit einem Gesamtvolumen von mehr als 29,5 Millionen Euro.

Mit 18 000 Beschäftigten in mehr als 520 Unternehmen und einem Umsatz von über drei Milliarden Euro ist der Maschinenbau den Angaben zufolge einer der Motoren der Thüringer Wirtschaft. Der Maschinen-, Anlagen- und Werkzeugbau sieht sich dabei immer komplexeren Produkten bei kürzeren Entwicklungs- und Fertigungszeiten gegenüber. Am Markt herrsche hoher Kostendruck, hieß es. Der Klimawandel und der internationale Wettbewerb um Rohstoffe heizten die weltweite Nachfrage nach erneuerbaren Energien und nach Technologien zur Verbesserung der Energieeffizienz an./jab/DP/tos

