BERLIN (Dow Jones)--Bundesinnenminister Horst Seehofer hat den gewalttätigen Widerstand gegen die Abschiebung eines Flüchtlings im baden-württembergischen Ellwangen scharf kritisiert. Was dort geschehen sei, sei "für mich ein empörender Sachverhalt", sagte der CSU-Politiker am Donnerstag in Berlin. In der Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen hatten Asylbewerber zuvor versucht, die Abschiebung eines 23-Jährigen zu verhindern.

"Diese Dinge müssen mit aller Härte und Konsequenz verfolgt werden", sagte Seehofer. Die Vorgänge seien "ein Schlag ins Gesicht der rechtstreuen Bevölkerung", weil das Gastrecht mit Füßen getreten werde.

May 03, 2018

