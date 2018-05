Der EUR/USD konnte sich nicht am Tageshoch über 1,20 halten, da die Inflation der Eurozone enttäuschte und so fiel der Kurs zur 1,1980. EUR/USD wartet nun auf US Daten Nach dem der Ausbruch über 1,2000 mit einem Test des 200-Tage-SMA nur kurzlebig war, findet der Handel nun wieder bei 1,1985/80 statt. Die Inflationszahlen der Eurozone blieben hinter ...

