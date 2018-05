Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Der neue VW-Chef Herbert Diess will nach den Skandaljahren aus dem Autohersteller einen anständigen Konzern formen. In seiner Rede auf der Hauptversammlung des Unternehmens in Berlin legte Diess einen Schwerpunkt auf die Einhaltung von Regeln, Gesetzen und ethischen Grundsätzen. Dieser Kulturwandel habe elementare Bedeutung für den Erfolg der Wolfsburger in den kommenden Jahren, sagte der Österreicher vor den Aktionären. "Volkswagen muss in diesem Sinne ehrlicher, offener, wahrhaftiger, in einem Wort: anständiger werden", betonte der Vorstandsvorsitzende laut Redemanuskript.

Bei VW habe es in der jüngsten Vergangenheit eindeutig zu viele Regelverstöße gegeben. "Das zu ändern, hat für meine Vorstandskollegen und für mich persönlich oberste Priorität", ergänzte der Automanager. Zuletzt hatte der von den US-Behörden eingesetzte VW-Aufpasser Larry D. Thompson moniert, dass der Kulturwandel bei den Niedersachsen noch nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit betrieben werde. Diess erklärte, er teile Thompsons Ansicht, dass Compliance und Integrität dieselbe Bedeutung bekommen müssten wie Fahrzeugentwicklung, Produktion und Vertrieb. Die juristische Aufarbeitung des Abgasskandals um manipulierte Motoren wird nach seinen Worten noch Jahre dauern.

Den zweiten Schwerpunkt der Rede des neuen VW-Kapitäns bildete der Konzernumbau. Er ging dabei auf die jüngste Kritik von Betriebsratschef Bernd Osterloh ein, der unnötige Geldverschwendung und mangelnde Abstimmung bei der Entwicklung zwischen den verschiedenen VW-Marken bemängelt hatte. "Heute haben wir im Konzern noch eine zu hohe Komplexität mit zu langen Entscheidungswegen. Wir leisten uns an vielen Stellen Doppelarbeit", räumte Diess ein. Er will das VW-Reich deshalb entlang der Markengruppen Volumen, Premium und Super Premium umgliedern. Die einzelnen Segmente sollen mehr Entscheidungen in Eigenverantwortung treffen. Volkswagen müsse von einem schweren Tanker "zu einem schlagkräftigen Verbund von Schnellbooten" werden.

Diess bekräftige in seiner Ansprache die Ziele für das laufende Jahr. Der Umsatz soll um bis zu 5 Prozent gesteigert werden. Den Rekordwert von 10,7 Millionen verkauften Fahrzeugen will das Management noch einmal moderat übertreffen. Für das operative Ergebnis rechnet der Konzern mit einer Rendite zwischen 6,5 und 7,5 Prozent.

Das erste Quartal hatte der Autogigant mit einem Auslieferungsrekord abgeschlossen. Damit knüpft das Unternehmen nahtlos an das äußerst erfolgreich verlaufene vergangene Jahr an. Die Aktionäre profitieren davon durch eine Beinahe-Verdopplung der Dividende im Vergleich zu 2016. Pro Stammaktie will der Autobauer 3,90 Euro ausschütten, Vorzugsaktionäre sollen 3,96 Euro pro Anteilsschein erhalten.

May 03, 2018

