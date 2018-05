Der Kryptowährungsmarkt stand 2017 wirklich im Mittelpunkt. Zu Beginn des Jahres betrug die gesamte Marktkapitalisierung 17,7 Milliarden Dollar, dann stieg der Gesamtwert aller virtuellen Währungen im Laufe des Jahres um fast 600 Milliarden Dollar, was zu einer Wertsteigerung von mehr als 3.300 Prozent führte. Wahrscheinlich wurde noch nie in so kurzer Zeit ein solcher Wertzuwachs verzeichnet. Obwohl Bitcoin, die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, im vergangenen Jahr nicht prozentual der beste Performer war - man gewann "nur" knapp über 1.360 % hinzu -, war sie seit dem Debüt als handelbare virtuelle Währung im Jahr 2010 mit Abstand der beständigste Performer. Zwischen ...

