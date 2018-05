Frankfurt - Das Verbrauchervertrauen in Japan ist gestern etwas schlechter als von den Analysten erwartet ausgefallen und glich somit die positive Note des zuvor veröffentlichten Einkaufsmanagerindex der Dienstleister wieder aus, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen".

