Linz - Der nahende Brexit hat in der britischen Wirtschaft schon jetzt seine Spuren hinterlassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Vor allem die Dynamik der Bauwirtschaft und der private Konsum hätten deutlich nachgelassen. In Summe führe dies zu einer Stagnation der Wirtschaft, denn das Wachstum habe im ersten Quartal bei mageren 0,1% gelegen.

