Hannover - 2017 war für Japan ein überaus erfolgreiches Jahr, so die Analysten der Nord LB. Das Wirtschaftswachstum habe 1,7% betragen. Damit setze sich die Erfolgsstory der Abenomics fort. Nunmehr seien es zwölf Quartale in Folge mit einer positiven BIP-Entwicklung. Die Aussichten für den Jahresstart 2018 seien nicht schlecht, allerdings würden die Frühindikatoren am aktuellen Rand eine geringere Dynamik signalisieren.

