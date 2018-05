Ein lediglich bestätigter Jahresausblick sowie die zuletzt gute Entwicklung der Aktie hat die Anleger von Adidas am Donnerstag in der Defensive gehalten. Die Anteilsscheine des Sportartikelkonzerns sackten am Morgen um 2,5 Prozent ab, holten im Verlauf aber einen Großteil des Anfangsverlustes auf. Am späten Vormittag notierten sie 0,87 Prozent...

Den vollständigen Artikel lesen ...