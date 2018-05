Der Chipkonzern Infineon hat die jüngst wieder aufgekommene Zuversicht der Anleger am Donnerstag mit einem optimistischeren Geschäftsausblick untermauert. Die Aktien hielten sich nach einem kräftigen Vortagesplus um die 22,22 Euro in etwa stabil. Damit festigten sie ihren höchsten Stand seit rund fünf Wochen und lagen im Mittelfeld des etwas schwächeren Dax .

Analyst Harald Schnitzer von der DZ Bank sprach angesichts der Entwicklung im zweiten Geschäftsquartal und wegen einer guten Auftragslage von einem starken Quartal - vor allem im Geschäft mit der Autobranche.

Der etwas optimistischere Jahresausblick des Konzerns beim Umsatz und der operativen Marge überraschte nur bedingt, wurde am Markt aber dennoch positiv gewertet. Laut dem Analysten Sandeep Deshpande von der Bank JPMorgan unterstreicht dies angesichts des weiterhin starken US-Dollars die guten Geschäfte von Infineon.

Am Vortag waren die Infineon-Papiere schon um mehr als 4 Prozent auf den höchsten Stand seit Ende März gestiegen. Sie hatten von der guten Stimmung in der gesamten Halbleiterbranche profitiert nach überraschend guten Geschäftszahlen des Smartphone-Herstellers Apple .

In den Wochen zuvor hatten Sorgen in puncto eines eventuell nachlassenden Schwungs in der Chipbranche viele Werte noch belastet. Infineon ist zwar weniger stark in der Smartphone-Industrie vertreten, sondern eher in industriellen Wachstumsmärkten wie etwa der Automobilindustrie. Die Papiere konnten sich der Branchenschwäche aber dennoch nicht entziehen: Seit einem 16-Jahreshoch im Januar bei 25,50 Euro liegen sie noch immer mit 11 Prozent im Minus./tih/mis/zb

ISIN DE0006231004

AXC0213 2018-05-03/12:06