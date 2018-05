Die Journalistin Nadine Bilke wird neue Senderchefin von ZDFneo. Sie folgt zum 1. August auf Simone Emmelius, die zum 1. Mai die ZDF-Hauptredaktion Spielfilm übernommen hat, wie das ZDF am Donnerstag in Mainz mitteilte. Die 1976 geborene Bilke war seit 2009 Chefin vom Dienst und Leiterin der Planung in der ZDF-Hauptredaktion Neue Medien. "Ihre Expertise, die sie bei der erfolgreichen Entwicklung der ZDF-Mediathek erworben hat, kann sie, auch mit Blick auf die jüngere Zielgruppe, gewinnbringend bei ZDFneo einbringen", sagte ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler./hus/DP/tos

