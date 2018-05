Singapur (ots/PRNewswire) - Hospital Management Asia (HMA), die führende von Clarion Events organisierte Vordenker-Plattform der Region für Entscheidungsträger in Krankenhäusern und im Gesundheitswesen, kündigt die bisher erste, auf China fokussierte Konferenz in Wuxi, China, vom 18. bis 20. Juli 2018 an, die vor der HMA-Leitveranstaltung später in diesem Jahr (13.-14. September, Bangkok) stattfindet.



Wohlbekannt als Gelegenheit zur Vernetzung von Führungskräften und als Anstoß für Gespräche über zukünftige Innovationen markiert dieses Event das erste in China in der 17-jährigen Geschichte der Veranstaltungsreihe, was das enorme Wirtschaftswachstum des Landes über alle Branchen einschließlich Gesundheitswesen widerspiegelt. Laut Angaben des Nationalen Statistikamtes von China sind fast 2.000 neue Privatkliniken in China entstanden und dadurch hat sich die Gesamtzahl der Kliniken auf 29.000 im Jahr 2016 verstärkt, was einen Anstieg von sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.[1]



Teilnehmer der Konferenz werden mehr über die Initiative "Ein Gürtel, eine Straße" (One Belt, One Road/OBOR) erfahren - eine Bestrebung der Regierung Chinas, um die Seidenstraße zur Verbindung von Asien, Europa und Afrika mithilfe von Infrastrukturprojekten wiederaufzubauen und deren Wirkung auf die Entwicklung der Gesundheitsversorgung zu erneuern.



"Hospital Management Asia ist weitergewachsen und mittlerweile seit mehr als einem Jahrzehnt zu einer der renommiertesten Konferenzen für Klinikträger und Führungskräfte aus dem Management geworden. Wir sind gespannt darauf, eine Brücke zwischen chinesischen Kliniken und unserer internationalen HMA-Gemeinschaft zu bauen, die unzählige Chancen für uns als vereinte Front im Gesundheitswesen eröffnet, um gemeinsame Herausforderungen anzugehen, beispielsweise die Unterstützung der alternden Bevölkerung und der Zugang zur Gesundheitsversorgung in größeren Ländern", sagte Richard Ireland, geschäftsführender Direktor von Clarion Events.



"Insofern ist unsere Präsenz in China unverzichtbar, denn das Land wird als die größte Supermacht für Innovationen in der Welt betrachtet. Chinesische Krankenhäuser setzen bereits bahnbrechende Technologien wie das Internet der Dinge ein, um Versorgungslücken in ihrem Gesundheitssystem zu schließen, und wir freuen uns darauf, mehr über ihre Arbeit zu erfahren, wie sie die Krankenhäuser der Zukunft gestalten wollen."



Zu den Höhepunkten des Programms gehören Plenargespräche, bei denen die Zukunftstrends von Healthy China 2030, der Einfluss der Blockchain-Technologie im Gesundheitswesen und Innovationsprojekte in Krankenhäusern diskutiert werden sollen.



Mit der Chinese Hospital Association als Beraterin wird diese Konferenz gemeinsam mit dem Wuxi No. 2 Hospital veranstaltet und von der European Union of Private Hospitals unterstützt.



[1] Quelle: National Bureau of Statistics of China. (2016). Chapter 22-1 Health Care Institutions. Abgerufen von http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/indexeh.htm



