Nach der Herabstufung der Türkei durch eine Ratingagentur muss die Währung des Landes einen weiteren Schlag verkraften: die gestiegene Inflation.

Die türkische Lira ist am Donnerstag auf ein Rekordtief zum US-Dollar gefallen. Am Vormittag war eine Lira noch 0,2374 US-Dollar wert und somit gut 0,8 Prozent weniger als am Vortag. Für die türkische Währung ist das ein neues Rekordtief.

Nicht nur der Dollar, auch der Euro zeigt Stärke gegenüber der Lira. Ein Euro ist knapp mehr als fünf türkische Lira wert - etwas unterhalb des Rekordwerts für das Währungspaar.

Insgesamt hat die türkische Währung allein in den vergangenen Tagen über drei Prozent zur US-Währung verloren. Seit Jahresbeginn büßte sie 9,3 Prozent ein, zeigen Reuters-Daten.

Der Grund für die jüngste Lira-Schwäche sind die am Donnerstag veröffentlichten Inflationszahlen für die Türkei. Diese stieg im April um rund 1,9 Prozent gegenüber dem Vormonat und lag damit über den Erwartungen von Analysten, die mit 1,6 Prozent gerechnet hatten. ...

