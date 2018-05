Der US-Elektroauto-Pionier Tesla hat in der vergangenen Nacht die Zahlen für das erste Quartal 2018 vorgelegt. Sowohl Bären als auch Bullen fühlen sich durch die Ergebnisse bestätigt. Was die Zahlen wirklich bedeuten.

Die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des Elektroautoproduzenten Tesla zeigen: technisch ist das kalifornische Unternehmen der Konkurrenz noch immer weit voraus. Auch die anfänglich schwerwiegenden Probleme beim Aufbau der ersten Massenfertigung in der Geschichte des Autobauers scheinen Firmengründer Elon Musk und seine Ingenieure in den Griff zu bekommen. Die Produktionszahl für das Massenmarktmodell Model 3 steigen inzwischen deutlich, der Umsatz des Unternehmens legte in den ersten drei Monaten 2018 überraschend stark zu.

Ganz anders das Bild bei den Finanzen. Tesla macht so viel Verlust wie noch nie zuvor in einem einzelnen Quartal in der knapp fünfzehnjährigen Geschichte des Unternehmens: 784 Millionen Dollar waren es im ersten Quartal. Das entspricht einem Verlust von 3,35 Dollar je Aktie, Analysten hatten sogar mit noch etwas mehr gerechnet.

Dennoch werfen die erneut tiefroten Zahlen die drängende Frage auf, ob Musk die technischen Probleme rechtzeitig löst, bevor dem Unternehmen die finanziellen Mittel ausgehen. Die Verzögerung beim Model 3 hat viel Geld gekostet. Während Musk selbst am Mittwochabend erneut schwarze Zahlen noch in diesem Jahr versprach, gehen die meisten Analysten davon aus, dass Tesla noch einmal den Kapitalmarkt anzapfen und sich eine Kapitalerhöhung über bis zu zwei Milliarden Dollar besorgen muss. Der Ausgang des Experiments, einen Massenhersteller quasi aus dem Nichts aufzubauen - noch dazu mit einer vollkommen neuen und unerprobten Technologie ist nach wie vor völlig offen.

Sollte Tesla noch mal Geld von der Börse benötigen, wäre das allerdings seit Mittwoch nicht unbedingt einfacher geworden. Musk reagiert zunehmend gereizt auf kritische Analystenfragen, was diese offenbar inzwischen übelnehmen. Durchaus berechtigte Nachfragen einzelner US-Analysten, etwa zum Cashflow und zur Profitabilität des Unternehmens, ließ Musk teilweise einfach unbeantwortet, bezeichnete sie als "eher auf der langweiligen und trockenen Seite." Stattdessen pflückte er sich einzelne gefälligere Fragen von privaten Kleinanlegern heraus, die diese ihm zuvor per Twitter übermittelt hatten.

"Professionell ist das nicht", sagt Dave Sullivan, Analyst bei AutoPacific. "'Trocken' kann man auch mit ‚unbequem' übersetzen", spottet Sullivan: "Ich hoffe, Musks Fans sind nicht so wasserscheu, denn wenn es so weitergeht, wird Musk sie in den Regen führen."

Große Fortschritte beim Model 3

Dabei gäbe es durchaus Positives zu berichten. Anders als von zahlreichen Skeptikern vorhergesagt, bekommt Tesla offenbar die Probleme beim Start seiner ersten Massenfertigung immer besser in den Griff. Vom Model 3, das für einen Basispreis (ohne Mehrwertsteuer) von rund ...

