Der voranschreitende Optimierung des Produktportfolios hat am Donnerstag neue Fantasie in die Aktie von Osram gebracht. Die Titel des Lichttechnik-Spezialisten kletterten zuletzt an der MDax-Spitze um fast 4 Prozent auf 52,62 Euro. Mit seinen vorgelegten Zahlen entsprach das Unternehmen den zuvor schon bekannten Eckdaten.

Angekündigt wurde aber der eingeleitete Verkauf der US-Leuchten-Servicesparte sowie der Kauf der beiden US-Unternehmen Vixar und Fluence Bioengineering, die in den Marktnischen 3D-Gesichtserkennung sowie LED-Beleuchtung für Gemüse- und Arzneipflanzenanbau aktiv sind. Commerzbank-Analyst Sebastian Growe wertete die beiden Übernahmen sowie den vom Management erwarteten Rückenwind in einigen Absatzmärkten wie etwa dem Automobilsektor als ermutigend.

Von ihrem im Januar erreichten Rekordniveau bei knapp 80 Euro war es zuletzt um bis zu 40 Prozent abwärts gegangen. Nachdem eine Gewinnwarnung die Abwärtsspirale verschärft hatte, hatten die Papiere vor etwa einer Woche bei 47,10 Euro ihr bisheriges Tief seit Dezember 2016 erreicht. Seither ist eine vorsichtige Erholung zu beobachten./tih/zb

