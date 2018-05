DJ Timberland Securities Investment PLC: E7 Systems Börsengang bietet die Möglichkeit an einem der chancenreichsten Marktsegmente und der damit einhergehenden Wertentwicklung teilzuhaben

Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-05-03 / 11:49 Pressemitteilung 03.05.2018 Timberland Secs Investment PLC E-O- Notes 2017 (18/20) 6,75 % p.a. ISIN XS1649889885 WKN: TS5C3B Timberland Secs Investment PLC E-O- Notes 2017 (18/21) 6,85 % p.a. ISIN XS1649890388 WKN: TS5C4B Timberland Secs Investment PLC E-O- Notes 2017 (18/22) 6,95 % p.a. ISIN XS1649890545 WKN: TS5C5B *Timberland Securities Investment PLC: E7 Systems Börsengang bietet die Möglichkeit an einem der chancenreichsten Marktsegmente und der damit einhergehenden Wertentwicklung teilzuhaben* *E7 Systems bietet innovative Lösungen für den mobilen und stationären Bedarf an Energiespeichersystemen - mit überragender Batterieleistung je Liter bzw. je Kilogramm * Seit Monaten vergeht fast kein Tag an dem es keine Meldungen zu Themen gibt, die im Zusammenhang mit der anstehenden Revolution im Bereich Energieversorgung stehen. Die unabwendbare Konversion von aus der Verbrennung von Kohlenstoffen gewonnener Energie hin zu erneuerbaren Quellen und deren Nutzung spiegelt sich u.a. in folgenden Themen wider: - Dieselgate inklusive der andauernden Aktivitäten - Drohende Fahrverbote für Diesel- und andere Verbrennungsmotoren in Städten. - Versorgungssicherheit durch ansteigenden Anteil erneuerbarer Energien und die ? Unabwägbarkeit hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Wind- oder Sonnenenergie. - Importbeschränkungen für verbrennungsmotorenbetriebene Automobile in wesentlichen ? Märkten wie China etc. - Probleme mit der Versorgung von Elektroladestationen - insbesondere denen mit Schnellladefunktion. All diese Themen führen zu dem Ergebnis, dass die Entwicklung von deutlich stärkeren, dezentralen Quellen der Energiegewinnung und -versorgung unbedingt notwendig ist. Und damit kommen wir zum Kern der Herausforderung: Die klimaneutral oder auch konventionell gewonnene Energie muss in leistungsfähigen und gleichzeitig kostengünstigen Energiespeichersystemen (vulgo: Batterien) für den Verbrauch zur Verfügung stehen. Besonders die Ansprüche bei der künftigen Hauptanwendung mobiler Lösungen mit hohem Energiebedarf sind hoch - dem elektrisch betriebenen Kraftfahrzeug. Denn hier ist es aus Gründen der Performance, Zuverlässigkeit und vor allem Alltagstauglichkeit zwingend erforderlich hohe Energiemengen sowohl stabil und lange abrufen zu können, sondern - eigentlich sogar noch schneller - auch wieder aufladen zu können. Schnelle Be- und Entladung von Batterien sorgt aber bei allen bisher getesteten Lösungsansätzen für "Stress", der sich insbesondere in thermischen Problemen manifestiert. Und genau hier setzt die Batterielösung von E7 Systems an: Man arbeitet mit dem jeweiligen Industriestandard, aktuell Lithium-Ionen-Zellen. Die patentgeschützte Packaging-Technologie von E7 führt dazu, dass die Batteriezellen unmittelbar aneinandergebaut werden können und somit eine herausragende Leistung auf kleinstmöglichen Raum oder bei geringstem Gewicht leisten. Das bedeutet es, wenn von *überragender Batterieleistung je Liter bzw. je Kilogramm *gesprochen wird. Um die Technologie dem Markt direkt zum Markeintritt in ausreichender Zahl zur Verfügung stellen zu können wird nicht nur mit renommierten Industriepartnern über künftige Kooperationen oder Lizenznutzungen gesprochen. Daneben ist auch eine Aktienplatzierung im Sommer 2018 geplant. Hierzu befindet sich derzeit das Wertpapierprospekt in Erstellung. Über diese Aktienemission haben neben institutionellen dann auch Privatanleger die Möglichkeit in eine der Schlüsseltechnologien der nächsten Jahrzehnte zu investieren und von der zu erwartenden überdurchschnittlichen Wertentwicklung zu partizipieren. Schon heute erfolgt die Wachstumsfinanzierung von E7 Systems über drei Inhaberschuldverschreibungen mit einer Laufzeit von drei bis fünf Jahren und einer Verzinsung von 6,75% p.a. (ISIN: XS1649889885, WKN: TS5C3B), 6,85% p.a. (ISIN: XS1649890388, WKN: TS5C4B) und 6,95% p.a. (ISIN: XS1649890545, WKN: TS5C5B), über die Timberland Securities Investment plc als Ankerinvestor und Aktionär in E7 Systems investiert. Die Wertpapiere sind an der Börse Frankfurt und an der Börse München gelistet. Anleiheinvestoren erhalten zum Börsengang ein interessantes Umtauschangebot in Aktien. *Weitere Treiber der E7 Systems Entwicklung sind neben dem mobilen Speicher die sog. 48 Volt-Technologie und auch die Konfigurierung von Speichersystemen mit bis zu 4 Megawatt* Die Automobilindustrie wandelt sich nicht unmittelbar vom Verbrennungs- hin zum Elektromotor. Aktuell werden insbesondere in den hochklassigen Modellen verstärkt Hybridfahrzeuge angeboten. Die anspruchsvolle Technologie bedarf aber auch einer gänzlichen Neubetrachtung der elektrischen Versorgung von Fahrzeugen. Deshalb, aber auch wegen gestiegener Anforderungen durch autonome Fahrsysteme, Start- und Stopp-Automatik und vieles mehr, führen dazu, dass der Austausch der bestehenden 12 Volt-Infrastruktur in Fahrzeugen durch eine moderne und leistungsfähige 48 Volt-Technik schon begonnen hat und sich schon kurzfristig als neuer Standard etablieren wird. Letztlich profitieren alle Einsatzgebiete von der Möglichkeit des thermisch optimierten Lade- bzw. Entladeprozesse, der hohe Ladeströme ermöglicht und systemseitig die von den Industriepartnern erwünschte Ladung von 80% der Batterie in lediglich 15 Minuten ermöglicht. *E7 Systems plant die Weiterentwicklung des Produktportfolios und den Aufbau der Produktion* E7 Systems ist im Gespräch mit industriellen Investoren zwecks Lizenzvergabe und die Umsetzung der Industrialisierung der E7 Systems-Systeme. Dies schließt ein potentielles Joint-Venture sowie den Erwerb neuer Aktien des Unternehmens ein. Ziel ist es, über die Lizenzvergabe bzw. Joint-Venture sowie durch die angestrebte Kapitalerhöhung den Industrialisierungsprozess voranzutreiben. Hierbei ist u.a. der Aufbau einer Fabrik beabsichtigt ("Demonstrationsfabrik"). - Als Technologieführer wird mit dem Emissionserlös das Wachstum beschleunigt sowie lukrative Spezialmärkte in industriellen Anwendungen und ausgesuchte Segmente im Massenmarkt erschlossen werden - Die Kapitalerhöhung (IPO) schafft auch finanzielle Flexibilität für wertsteigernde Akquisitionen Neue Aktien sollen weitestgehend aus einer Kapitalerhöhung stammen; Timberland Securities Investment bleibt ein Ankerinvestor nach dem Börsengang. Nähere Informationen finden Sie unter: - http://jubilee.timberland-investment.com/ [1] - www.e7.systems [2] *Über e7 Systems* E7-Systems ist ein dynamisches und innovatives Unternehmen, welches im Bereich der Batteriespeichersysteme auf Basis der Lithium-Ionen-Technologie tätig ist. Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens gehört die Entwicklung von standardisierten sowie kunden- bzw. produktorientierten Batteriespeicherlösungen zugeschnitten auf die Anforderungen der jeweiligen Applikation. E7 Systems verfügt über zu Patenten angemeldete Schlüsseltechnologien, mit deren Hilfe der weltweit stark wachsende Markt mobiler (KFZ, LKW u.a.) und stationären Energiespeichersysteme auf Lithium-Ionen-Basis bedient werden kann. Diese sind das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung. *Über Timberland Finance: * Timberland Finance ist über die Timberland Securities Investment plc an E7 Systems beteiligt. Timberland Finance steht für mehr als 25 Jahre Investmenterfolg. Unter der Marke Timberland Finance werden Aktivitäten der Timberland Capital Management GmbH, das seit 1998 Finanzdienstleistungsinstitut ist, europaweit angeboten. Im Bereich Capital Markets fungiert sie als Anbieter von Kapitalmarktdienstleistungen und übernimmt die Strukturierung und Durchführung von Fremd- und Eigenkapitaltransaktionen. Bilder/Quelle: E7 Systems Medienkontakt: Timberland Capital Management GmbH Tel. +49-2151-52404-0 presse@timberland-finance.com *Disclaimer * Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der E7 Systems oder der Timberland Securities Investment plc außerhalb Deutschlands und den weiteren öffentlichen Angebotsstaaten findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Ein mögliches Angebot der E7 Systems in Deutschland und den weiteren öffentlichen Angebotsstaaten würde ausschließlich auf der Grundlage eines noch zu veröffentlichenden und zu hinterlegenden Wertpapierprospekts der E7 Systems erfolgen. Ein solcher Wertpapierprospekt würde zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt bei der E7 Systems zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Das Angebot wird aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland und weiteren öffentlichen Angebotsstaaten bestehen, sowie aus Privatplatzierungen in bestimmten anderen Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands und der weiteren öffentlichen Angebotsstaaten. Hierin enthaltene Aussagen könnten sogenannte "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie "könnte", "wird", "sollte", "plant", "erwartet", "sieht voraus", "schätzt", "glaubt", "beabsichtigt", "hat vor", "zielen" oder deren negativer Form oder entsprechenden Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 03, 2018 05:49 ET (09:49 GMT)

sowie andere Faktoren, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse, Auslastungsgrade, Entwicklungen und Erfolge der Gruppe oder der Industriezweige in dem sie tätig ist, grundlegend anders ausfallen können als hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. E7 Systems, Timberland Securities Investment plc und/oder Timberland Capital Management GmbH werden die hier veröffentlichten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen nicht aktualisieren oder überprüfen. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Timberland Securities Investment PLC Schlagwort(e): Finanzen 2018-05-03 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 682097 2018-05-03 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=da9174a31d16a5c90ff378b1ef80de69&application_id=682097&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=6635ad7ff8381d2bb4d353cfe7e1aac3&application_id=682097&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2018 05:49 ET (09:49 GMT)