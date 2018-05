Stans - Die Pilatus Flugzeugwerke haben im Jahr 2017 Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert. Das Unternehmen hat beim Personal aufgestockt und gibt aufgrund des hohen Auftragsbestandes und der Lancierung des Business-Jets PC-24 einen zuversichtlichen Ausblick.

Der Umsatz verbesserte sich um 20 Prozent auf 986 Millionen Franken, obwohl mit 115 Maschinen zwei Flugzeuge weniger ausgeliefert wurden als im Vorjahr. Beim Bestellungseingang lag das Plus gar bei 31 Prozent auf 1,42 Milliarden. Der Auftragsbestand per Ende Jahr stand um 24% höher und entsprach mit 2,17 Milliarden mehr als zwei Jahresumsätzen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Auf Stufe Betriebsergebnis blieb ...

