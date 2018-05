Paris - Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag ihrem jüngsten Höhenflug Tribut gezollt und moderat nachgegeben. Analyst David Madden vom Broker CMC Markets UK verwies auf die schwachen Vorgaben von den Börsen in Übersee nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Die US-Währungshüter hatten am Mittwochabend wie weithin erwartet den Leitzins in einer Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent belassen. An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass die Fed erst im Juni wieder eine Zinserhöhung beschliessen wird.

Der EuroStoxx 50 sank gegen Mittag um 0,30 Prozent auf 3542,97 Punkte. An den vergangenen Tagen hatte sich der Leitindex der Eurozone Stück für Stück nach oben gehangelt und das höchste Niveau seit Anfang Februar erreicht. Für den französischen CAC 40 ging es am Donnerstag um 0,23 Prozent auf 5516,27 Punkte nach unten. Lediglich der britische FTSE 100 schaffte ...

