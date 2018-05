Nürnberg (ots) -



Den Wonnemonat Mai mit der neuesten großen Preissenkung genießen, die NORMA-Filialen sorgen jetzt dafür: Denn ab heute, Mittwoch, bringt der bundesweite Discounter aus Nürnberg schon wieder völlig neue Niedrigpreise an den Start. Im Mittelpunkt der aktuellen Preissenkungsaktion stehen diesmal Produkte wie Kondensmilch und Schlagsahne, die es jetzt in allen NORMA-Filialen sogar noch günstiger zu kaufen gibt. So profitieren die Kunden ab sofort zum Beispiel vom neuen Dauerniedrigpreis für Frische Vollmilch länger haltbar 3,5% Fett, 1l-Packung, die jetzt für nur noch 0,69 EUR (zuvor 0,78 EUR) in den Einkaufswagen kommt. Doch auch bei Frischer Schlagsahne, 200g-Becher (jetzt nur 0,65 EUR/vorher 0,69 EUR) oder Speisequark Magerstufe (die 500g-Packung für nur noch 0,69 EUR/gesenkt von 0,83 EUR) kann man nun noch kräftiger sparen. Klar, dass NORMA dabei wie immer auch dieses neue Tiefstpreisniveau dauerhaft anbieten wird. Die NORMA-Zentrale zur aktuellen Preissenkungsaktion: "Alle preis- und qualitätsorientierten Verbraucher können jederzeit darauf vertrauen, bei uns alles das besonders preiswert zu bekommen, was man zum Leben, zur Freizeit oder die bevorstehende Urlaubssaison braucht. Wir haben beste Qualität zu vorteilhaften Dauerniedrigpreisen - und selbst diese Preise werden bei jeder neuen Möglichkeit sofort wieder gesenkt."



DIE AKTUELLEN MAI-PREISSENKUNGEN BEI NORMA IM ÜBERBLICK:



LANDFEIN, Frische Vollmilch länger haltbar 3,5% Fett, 1l-Packung Jetzt: 0,69 EUR Vorher: 0,78 EUR



LANDFEIN, Haltbare Vollmilch 3,5% Fett, 1l-Packung Jetzt: 0,69 EUR Vorher: 0,78 EUR



LANDFEIN, Frische fettarme Milch länger haltbar 1,5% Fett, 1l-Packung Jetzt: 0,61 EUR Vorher: 0,68 EUR



LANDFEIN, fettarme H-Milch 1,5% Fett, 1l-Packung Jetzt: 0,61 EUR Vorher: 0,68 EUR



LANDFEIN, Laktosefreie H-Milch 1,5% Fett, 1l-Packung Jetzt: 0,95 EUR Vorher: 0,99 EUR



BIO SONNE, Frische BIO Vollmilch, 1l-Packung Jetzt: 1,05 EUR Vorher: 1,09 EUR



LANDFEIN, Crème fraîche 30% Fett, 200g-Packung Jetzt: 0,69 EUR Vorher: 0,75 EUR



LANDFEIN, Kondensmilch 7,5% Fett, 340g-Packung Jetzt: 0,55 EUR Vorher: 0,60 EUR



LANDFEIN, Kondensmilch 4% Fett, 340g-Packung Jetzt: 0,49 EUR Vorher: 0,55 EUR



LANDFEIN, Kaffeesahne Kännchen, 200g-Packung Jetzt: 0,39 EUR Vorher: 0,42 EUR



LANDFEIN, Speisequark Magerstufe, 500g-Packung Jetzt: 0,69 EUR Bislang: 0,83 EUR



LANDFEIN, Speisequark mit Sahne 40% Fett i. d. Trockenmasse, 250g-Packung Jetzt: 0,49 EUR Bislang: 0,53 EUR



LANDFEIN, Frische Schlagsahne mind. 30% Fett, 200g-Becher Jetzt: 0,65 EUR Bislang: 0,69 EUR



LANDFEIN, H-Schlagsahne mind. 30% Fett, 200g-Packung Jetzt: 0,65 EUR Bislang: 0,69 EUR



LANDFEIN, H-Schmand Sauerrahm 24% Fett, 200g-Becher Jetzt: 0,55 EUR Bislang: 0,59 EUR



LANDFEIN, Kaffeesahne Portion 10% Fett, 20 x 10g-Packung Jetzt: 0,55 EUR Bislang: 0,60 EUR



LANDFEIN, Naturjoghurt cremig gerührt 3,5 % Fett, 4 x 150g-Packung Jetzt: 0,65 EUR Bislang: 0,69 EUR



WEITERE PREISSENKUNGEN IN DEN NORMA-FILIALEN JE NACH REGIONALER VERFÜGBARKEIT.



Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 20.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuellste Produkte zur Telekommunikation.



