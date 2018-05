Lübeck (ots) - Eine gigantische Show und alle Hymnen der Band in sensationeller 2K/4K Ultra-HD-Qualität werden am 12. Juli 2018 im Konzertfilm "MUSE: Drones World Tour" für Begeisterung sorgen.



Epische Arrangements, tiefe Lyrics und ein stimmgewaltiges Mastermind am Mikrofon: MUSE sind auf der Bühne eine wahre Naturgewalt aus melodischen Rockhymnen, Extravaganz und gigantischen Effekten. Am Donnerstag, den 12. Juli um 20:00 Uhr, zeigt CineStar "MUSE: Drones World Tour", den überwältigenden Konzertfilm, der je nach Kino in 2K oder 4K Ultra-HD und mit deutschen Untertiteln präsentiert wird. Die Karten sind an der Kinokasse und im Internet unter cinestar.de erhältlich. Aufgrund der großen Nachfrage sind Kartenreservierungen leider nicht möglich.



MUSE, die weltberühmte, mehrfach mit Platin ausgezeichnete und vielfach preisgekrönte Band, spielte während der "Drones World Tour" 2015/2016 über 130 Konzerte auf der ganzen Welt. Die Band ist bekannt dafür, mit ihren Bühnenshows neue Maßstäbe zu setzen. Sie spielte auf einer runden Bühne von der Mitte der Arena aus, wobei das Bühnenbild und die Anordnung der Bühne den Fans ein audiovisuelles 360°-Sinneserlebnis bot.



Im Mittelpunkt der Visualisierungen der Tour standen die Drohnen, die autonom über die Bühne und quer durch das Publikum flogen, neben riesigen Projektionen, die mit den Bandmitgliedern auf der Bühne interagierten. Dieses Spektakel mit LEDs und Lasern ergänzte das gefeierte Repertoire der Band perfekt. Zu den auf der Tournee vorgetragenen Key-Songs gehörten "Psycho", "Madness", "Uprising", "Plug in Baby", "Supermassive Black Hole" und "Knights of Cydonia". Gefilmt und aufgenommen über mehrere Shows enthält der Konzertfilm nie zuvor gesehene Spezialeffekte und einen exklusiven Einblick in die Band in der Einleitung.



Die New York Times beschreibt die MUSE-Live-Erfahrung als "eine unendliche Steigerung, die auf einen Höhepunkt nach dem anderen zusteuert - das ist, was ein MUSE-Konzert mit allen verfügbaren Mitteln leisten will." CineStar freut sich auf zahlreiche Besucher und wünscht allen MUSE-Fans viel Spaß mit dem Live-Feeling im Kinosaal.



Folgende CineStar Kinos zeigen den einzigartigen Konzertfilm der Ausnahmeband MUSE am 12. Juli 2018 um 20:00 Uhr:



Bamberg, Berlin (Cubix, Hellersdorf, Kulturbrauerei, Sony Center, Tegel, Treptower Park), Bielefeld, Bonn, Bremen, Chemnitz Roter Turm, Dortmund, Düsseldorf, Erfurt, Erlangen, Frankfurt Metropolis, Fulda, Garbsen, Gütersloh, Hagen, Ingolstadt, Jena, Karlsruhe, Kassel, Konstanz, Leipzig, Lübeck Stadthalle, Ludwigshafen, Magdeburg, Mainz, Neubrandenburg, Neumünster, Oberhausen, Osnabrück, Rostock Lütten Klein, Saarbrücken, Siegen, Villingen-Schwenningen, Weimar, Wildau



