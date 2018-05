Für heute gilt der alte Cola-Spruch "Mach mal Pause". Nach der rasanten Rally gestern, die vielfach überraschend kam, ist das der Normalverlauf. Zunächst: Die amerikanische Fed verzichtet auf ein weiteres Zinssignal. Das ist richtig und logisch bei 4,1 % Arbeitslosenrate und 1,9 % Inflation. Am Zinsmarkt entwickelt sich am langen Ende ohnehin eine eigene Tendenz, weil die Fed nicht mehr aktiv im Markt tätig ist und nicht reinvestiert.



Für Charttechniker ergibt sich eine Delikatesse. Eigentlich für Mathematiker wie aus dem charttechnischen Lehrbuch. Nehmen Sie einen Zirkel, messen Sie die Seitwärtsbewegung im DAX der letzten 6 Wochen und schlagen Sie den Zirkel nach oben, dann wissen Sie, wo das DAX-Ziel liegt. Nur die Zeitachse ist offen. Das haben wir in der Schule gelernt.



Ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily! Im Einzelabruf für Sie unter www.boersenkiosk.de oder in der Bernecker - Apple - App!