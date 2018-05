BERLIN (Dow Jones)--In den anstehenden Haushaltsberatungen des Parlaments will das Bundesinnenministerium offenbar nicht um mehr Geld kämpfen. Minister Horst Seehofer zeigte sich am Donnerstag in Berlin "zufrieden" mit den rund 14 Milliarden Euro, die seinem Haus im Budgetentwurf zugestanden werden. Der CSU-Politiker sprach von "erfreulichen Aufwüchsen".

Der Etat des Bundesinnenministeriums wächst demnach in 2018 auf rund 14 Milliarden Euro nach zuletzt rund 8,2 Milliarden Euro. Die Mehrausgaben sind auch dem Umstand geschuldet, dass das Ressort Bau vom Umweltministerium ins Innenressort wanderte und das Ressort "Heimat" neu geschaffen wurde. "Wir sind in der Tat nicht nur ein wichtiges, sondern auch ein großes Haus", sagte Seehofer. Die Zahl der Beschäftigten wuchs demnach von 1.600 auf 2.000 Personen.

May 03, 2018 06:01 ET (10:01 GMT)

