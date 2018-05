Wien - US-Unternehmen kaufen 2018 wie verrückt eigene Aktien zurück und stützen so ihre Kurse an der Börse, so die Experten von "FONDS professionell". Letztlich würden die Rückkäufe zeigen, dass den Firmen keine bessere Verwendung für ihr Geld einfalle, kritisiere Vermögensverwalter Marc-Oliver Lux.

Den vollständigen Artikel lesen ...