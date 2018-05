Rüschlikon (ots) - Digitale Assistenten sollen Brücken zwischen

unseren Geräten schlagen: PCs, Wearables, Smart Phones und sogar

Smart Cars und Smart Homes. Künstliche Intelligenz kann uns helfen,

das Leben besser zu organisieren und Geräte und Dienstleistungen viel

einfacher zu nutzen. Welches sind die Versprechungen und

Herausforderungen dieser schönen neuen Welt, in der intelligente

Assistenzsysteme unsere Fähigkeiten erweitern?



Swiss Re, das Gottlieb Duttweiler Institut (GDI) und IBM Research,

die in Erforschung, Entwicklung und Prognose der künstlichen

Intelligenz führend sind, werden das Thema am 5. Juni 2018 im Swiss

Re Centre for Global Dialogue in Rüschlikon/ZH gemeinsam ausleuchten.



Swiss Re wird die möglichen Auswirkungen von digitalen Assistenten

auf den Finanzdienstleistungssektor erläutern, das GDI zukünftige

Konzepte und Ideen für den Einsatz solcher Assistenzsysteme

beschreiben. Und IBM Research wird die Prinzipien hinter der

Technologie zeigen sowie den drastischen Wandel von Lieferketten, des

Internets der Dinge und des Gesundheitswesens thematisieren.



Ausgewählte Referenten:



- Neil Harbisson, Cyborg und Transpecies Activist

- Dave Isbitski, Chief Evangelist Alexa and Echo, Amazon

- Thomas Metzinger, deutscher Philosoph und Professor für

theoretische Philosophie, Johannes Gutenberg-Universität Mainz

- Claude Clément, Chief Technology Officer, Wyss Center for Bio

and Neuroengineering

- Wally Brill, Senior Conversation Design Advocat, Google



Weitere Informationen finden Sie online: http://institute.swissre.

com/events/AI_everywhere_How_digital_assistants_will_transform_our_li

ves.html.



Wir laden Sie als Medienschaffende zu dieser Konferenz ein.

Anmeldungen und Interview-Wünsche nehmen wir gerne entgegen.



