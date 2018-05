Zürich (ots) - Zahlreiche Lernende aus der Lebensmittelbranche

sind dem Aufruf gefolgt und haben ihre Lehrmeisterinnen und

Lehrmeister für den Titel "Zukunftsträger - Lehrmeister des Jahres"

gemeldet. Diese Auszeichnung wird jährlich neu verliehen. Die Jury

hat soeben die Nominierten bekanntgegeben.



Mit der Auszeichnung "Zukunftsträger - Lehrmeister des Jahres"

würdigen das GastroJournal und die Bischofszell Nahrungsmittel AG

einmal im Jahr das besondere grosse Engagement in der handwerklichen

Berufsbildung. Vergeben wird der Preis in den Kategorien Koch,

Restaurationsfachmann/-frau, Bäcker-Konditor-Confiseur sowie

Fleischfachmann/-frau. Pro Kategorie ist er mit 10'000 CHF dotiert.



Das sind die Nominierten

Für den Titel "Zukunftsträger - Lehrmeister des Jahres" wurden in

diesem Jahr nominiert:



Kategorie Koch

Anja Bühler, Congress Hotel Seepark Thun, 3602 Thun BE

Rebecca Pigoni, Hotel Schönbühl, 3652 Hilterfingen BE

Corina Wirth, Gaststuben zum Schlössli, 9000 St.Gallen SG



Kategorie Restaurationsfachmann/-frau



Andi Angehrn, Wasserschloss Hagenwil, 8580 Hagenwil bei Amriswil TG

Urs Bischofberger, Landgasthof Seelust AG, 9322 Egnach TG

Marie-Therese Müller, Zunfthaus zur Zimmerleuten, 8001 Zürich ZH



Kategorie Bäcker-Konditor-Confiseur

Joël Grandjean, Dubey-Grandjean SA, 1680 Romont FR

Thomas Schwarzenberger, Schwarzenberger Café & Konditorei, 6403

Küssnacht am Rigi LU

René Zwahlen, JOWA AG, 5723 Gränichen AG



Kategorie Fleischfachmann/-frau

Giuseppe Galli, Rapelli SA, 6855 Stabio TI

Markus Sandmeier, Sandmeier Fleisch und Feinkost, 5742 Kölliken AG

Marcel Wüest, Chämi Metzg, 5442 Fislisbach AG



Die Nominierten werden in den nächsten Wochen von den

Branchenexperten der Jury besucht und beurteilt. Pro Kategorie wird

ein Gewinner bestimmt. Die vier besten Lehrmeister werden am Montag,

3. September 2018, im Zürcher Kaufleuten ausgezeichnet. Die

feierliche Preisverleihung, zu der über 450 Gäste erwartet werden,

wird moderiert von Mona Vetsch.



GastroJournal ist die offizielle Fachzeitung für Restauration,

Hotellerie und Tourismus von GastroSuisse. GastroSuisse ist der

grösste gastgewerbliche Arbeitgeberverband mit gegen 20'000

Mitgliederbetrieben, organisiert in 26 Kantonalverbänden und vier

Fachgruppen. Das Schweizer Gastgewerbe gehört zu den grössten

Arbeitgebern des Landes und bildet ungefähr 8000 Lernende aus.



