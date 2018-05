Zürich (ots) - An der 129. Generalversammlung des Verbandes

Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) im Marriott Hotel in

Zürich sprach erstmals Michael Wider als neuer VSE-Präsident. In

seiner Rede hinterfragte er die Rolle und das Selbstverständnis des

Dachverbandes der Strombranche in der schnelllebigen

Informationsgesellschaft von heute.



VSE-Direktor Michael Frank lieferte einen Rückblick auf das

bewegte VSE-Jahr 2017. Die Schweiz hat das Klimaabkommen von Paris

ratifiziert und die Energiestrategie 2050 angenommen. Der

Volksentscheid bereitet den Boden für die kommenden Diskussionen rund

um Versorgungssicherheit, Eigenversorgung und Investitionsfähigkeit.

Der VSE wahrt dabei eine Gesamtsicht - u.a. mit Projekten wie

«Energiewelten».



Der VSE rückte in Zürich auch die Berufsbildung in den Fokus - und

betonte die Bedeutung kompetenter Fachkräfte für die Schweizer

Energiezukunft. So ehrte der Verband die besten Absolventen aus der

beruflichen Grundbildung Netzelektriker/in EFZ, der Berufsprüfung

Netzfachleute sowie die besten KKW-Anlagenoperateure.



Wozu überhaupt noch ein VSE?



Wozu braucht es heute noch einen Dachverband der Strombranche? Mit

dieser Frage eröffnete VSE-Präsident Michael Wider seine Rede an der

129. GV in Zürich. Die Informationsflut sei allgegenwärtig, das

Smartphone biete scheinbar alles und zu jeder Zeit. Provokativ

gefragt: Warum nicht lieber eine preiswerte VSE-App statt einer

durchstrukturierten Organisation mit 42 Mitarbeitenden an drei

Standorten in der Schweiz?



Die Antwort liege im gemeinsamen Nenner, den ein Verband suche und

finde: «Der VSE soll die Branche in Politik, Wirtschaft und

Gesellschaft vertreten. Der VSE soll den Meinungsbildungsprozess

leiten. Und der VSE, als Dachverband, soll die Verantwortung für

Berufsbildung in der Branche wahrnehmen», so Wider. Ein Programm sei

kaum fähig, eine Gesamtsicht auf die Energielandschaft zu bieten. Es

könne keine abweichenden Positionen in Sitzungen abgleichen - und

dann einen Konsens finden. Und eine App werde auch nicht mit der

nötigen Präsenz vor die TV-Kameras stehen, wenn die Meinung der

Strombranche gefragt sei.



«Doch es ist klar, dass wir unsere Stärken immer wieder neu

verpacken müssen», sagte Wider. Ein Beispiel sei der neue

VSE-Jahresbericht 2017 in Form einer interaktiven Reise durch die

Schweizer Stromlandschaft (jahresbericht.strom.ch/de).



2017: Drei einschneidende Veränderungen



«Die diesjährige Generalversammlung findet vor dem Hintergrund

dreier Veränderungen statt», sagte VSE-Direktor Michael Frank in

seiner Rede. Mit dem Pariser Klimavertrag und der Energiestrategie

2050 verpflichte sich die Schweiz, ihre Energielandschaft zu

dekarbonisieren. Die Wahl von Michael Wider schliesslich werde den

VSE von innen heraus prägen. «Wir wissen alle, dass es mit dem Ja zum

Ersten Massnahmenpaket der ES2050 noch nicht getan ist. Nun müssen

wir uns der zweiten Phase der Energiestrategie widmen», so Frank. Man

müsse sich z.B. fragen, wieviel Eigenversorgung es brauche, um ein

sicheres, bezahlbares und nachhaltiges Energiesystem zu haben.



Fachkräfte: Auszeichnung der besten Absolventen



Sehr gut ausgebildete und motivierte Fachkräfte aus der

Strombranche stärken den Wirtschaftsstandort Schweiz - und tragen

entscheidend zur Versorgungssicherheit bei. Um den Stellenwert der

Aus- und Weiterbildung innerhalb des Verbandes zu betonen, ehrte

Michael Frank an der Generalversammlung in Zürich erneut die besten

Absolventen der letzten zwölf Monate: In der beruflichen Grundbildung

Netzelektriker sind dies: Benno Burch (CKW) sowie Simon Züger

(Gemeindewerke Pfäffikon). In der Berufsprüfung zum Netzfachmann mit

Fachausweis: André Schnepp (AEW) und Martin Hugentobler (SAK AG). In

der Ausbildung zum KKW-Anlagenoperateur: Christian Binkert (KKW

Leibstadt) und Michael Büecheler (KKW Beznau). Der VSE gratuliert!



Neuwahlen in den Vorstand



Aus dem Vorstand zurückgetreten ist David Thiel (IWB Basel,

Gruppierung Swisspower). Neu gewählt wurde Dr. Claus Schmidt (IWB,

Gruppierung Swisspower). Für eine zweite Amtsperiode wiedergewählt

wurden René Holzer (Gemeindewerke Stäfa) und Silvan Kieber (Arbon

Energie AG). Beide vertreten die Gruppierung DSV.



Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE)



Der VSE ist der Branchendachverband der schweizerischen

Stromwirtschaft. Seine Mitglieder produzieren, übertragen, verteilen

oder handeln mit Elektrizität. Der VSE tritt für eine sichere,

wettbewerbsfähige und nachhaltige Stromversorgung in der Schweiz ein.

Der VSE beschäftigt rund 40 Mitarbeitende und vertritt über 400

Branchenmitglieder und Assoziierte Mitglieder mit insgesamt rund

22'000 Mitarbeitenden, welche über 90% der Schweizer Stromversorgung

gewährleisten.



