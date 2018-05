Hannover - In einem insgesamt soliden Marktumfeld entwickelten sich die Spreads von Cash-Bonds und dem CDS-Markt tendenziell seitwärts, so Michaela Hessmert und Melanie Kiene, CIIA von der Nord LB.Die Portfolios von Investoren in Senior Bankbonds würden seit Jahresbeginn einen negativen Total Return ausweisen. Aktuell notiere der iTraxx Senior Financial bei 58 Bp. Noch immer würden viele Senior-Neuemissionen aus diesem Jahr über ihrem Emissionsspread notieren. Banken hätten sich die letzten zwei Wochen mit Neuemissionen sehr zurückgehalten. Im Mai erwarten die Analysten der Nord LB aufgrund der vielen Feiertage ebenfalls eher weniger Aktionismus seitens der Emittenten.

