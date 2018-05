BERLIN (Dow Jones)--Der neue VW-Chef Herbert Diess will sich nicht damit abfinden, dass Deutschland und Europa bei der Herstellung von Batteriezellen für Elektro-Autos keine Rolle spielen. Auf der VW-Hauptversammlung in Berlin forderte er, "dass wir im Industrieverbund mit vereinten Kräften über den Aufbau einer Fertigung von Batteriezellen in Europa nochmals verstärkt diskutieren müssen."

Die Batteriezellen bilden den Kern der Akkus und werden bisher aus Asien importiert. Mit Bosch hat sich einer der wichtigsten Zulieferer der deutschen Autohersteller gegen den Aufbau einer Zellfabrik entschieden. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und die EU-Kommission fürchten, dass die europäische Autoindustrie bei der E-Mobilität abgehängt und sich die Abhängigkeit asiatischer Unternehmen betoniert werden könnte. Bis zum Sommer soll deshalb ein Fahrplan vorgelegt werden, wie die EU bei der kritischen Technologie aufholen und eine Fertigung aufgebaut werden kann. VW sieht aber in erster Linie die Zulieferer in der Pflicht, Fabriken zu errichten.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2018 06:14 ET (10:14 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.