Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat DWS mit "Buy" und einem Kursziel von 37,60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Börsengang der Deutsche-Bank-Tochter sei ein guter strategischer Schachzug gewesen, schrieb Analyst Jacques-Henri Gaulard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das DWS-Geschäftsmodell habe sich trotz einer jahrelangen Unterkapitalisierung des Vermögensverwalters als krisenfest erwiesen. Die Aktie sei mit einem rund 30-prozentigen Abschlag zum Branchendurchschnitt derzeit attraktiv bewertet./edh/zb Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0109 2018-05-03/12:47

ISIN: DE000DWS1007