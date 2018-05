03.05.2018 Zugemailt von / gefunden bei: RCB (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Raiffeisen Centrobank AG (RCB) ging zum wiederholten Mal wie in den Vorjahren als größter Market Maker und Specialist an der Wiener Börse hervor. Für die Periode von 2. Mai 2018 bis 29. März 2019 stellt die RCB Liquidität für alle 38 im Prime Market gelisteten Titel. Mit 17 Specialist Mandaten konnte die RCB auch wiederholt ihre führende Stellung in diesem Segment bestätigen. "Ein besonderes Anliegen ist uns als Kompetenzzentrum für Small und MidCaps die...

Den vollständigen Artikel lesen ...