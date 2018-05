Langweilig wird es nie bei VW - Dieselgate, Tierversuche, Kartellvorwürfe und schließlich der unerwartete Wechsel an der Konzernspitze. Der neue Chef machte auf der Hauptversammlung klar, wie entschlossen er ist.

Hauptversammlungen von Volkswagen waren in den vergangenen Jahren keine besonders freudvollen Veranstaltungen - vor allem wegen der milliardenteuren Abgasmanipulation. Und auch in diesem Jahr hätten die Folgen von Dieselgate, die umstrittenen Tierversuche, Kartellvorwürfe und nicht zuletzt der unerwartete Chefwechsel im April für schlechte Stimmung unter den Aktionären sorgen können.

Dass das große Scherbengericht im Berliner CityCube ausfiel, lag natürlich auch an der aktuellen Lage des Konzerns: Die Aufarbeitung der Dieselkrise schreitet voran, die Gewinne sprudeln, der Absatz bricht alle Rekorde - zuletzt auf 10,7 Millionen Fahrzeuge.

Aber auch daran, dass die Aktionäre den jüngsten Umbruch an der Konzernspitze mittragen. Der frühere Vorstandsvorsitzende Matthias Müller hatte sich aller Leistungen bei der Neuausrichtung des Konzerns zum Trotz bei den Aktionären nur überschaubarer Beliebtheit erfreut - nicht nur in der leidvollen Debatte um die Vorstandsvergütung hatte er öffentlich kein gutes Bild abgegeben. Als der Aufsichtsratsvorsitzende Hans Dieter Pötsch Müller für seine "herausragenden Leistungen" dankte, gab es dennoch pflichtbewusst Applaus aus dem Plenum.

Die deutlich größere Zustimmung erhielt allerdings der neue Vorstandsvorsitzende Herbert Diess, als er nach seiner gut halbstündigen Rede das Podium verließ. Der von Müller ausgerufene Kulturwandel für mehr ethisches Verhalten im Konzern und eine bessere Kritikfähigkeit hatte bislang viele Fragen offengelassen. Diess will das entschlossener angehen - und übte offene Kritik am bisherigen System. "Volkswagen muss in diesem Sinne noch ehrlicher, offener, wahrhaftiger, in einem Wort: anständiger werden", sagte Diess.

Der Vorstand habe mit "Together4Integrity" ein Programm zum Kulturwandel auf den Weg gebracht. Das interne Hinweisgeber-System soll demnach ausgebaut, Fehlverhalten kompromisslos geahndet werden. Zuvor hatte der von den US-Behörden nach dem Abgasskandal eingesetzte Aufpasser Larry Thompson in einem Bericht an das US-Justizministerium die interne Aufarbeitung der Affäre kritisiert. Thompson ...

