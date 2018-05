Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-05-03 / 12:30 Für das Gesundheitszentrum in Bad Laer beginnt eine neue Ära: Bis Oktober 2018 wollen die neuen Eigentümer Holger Rausch und Rainer Bahr 5 Millionen Euro investieren, um aus dem in die Jahre gekommenen Gemischtwarenladen ein attraktives Einkaufs-Center mit ausgewogenem Gewerbemix und integriertem Gesundheitszentrum zu machen. "Der 26.600 m2 großeStandort mit knapp 800 Parkplätzen bietet exzellentes Entwicklungspotenzial", macht Holger Rausch, geschäftsführender Gesellschafter der MINERVA Management Beteiligungs GmbH deutlich. "Ergänzend zu den bereits ansässigen Unternehmen wollen wir weitere interessante Mieter gewinnen, die Leerstände beseitigen und damit den Turnaround schaffen", ergänzt sein Partner Rainer Bahr, Geschäftsführer und Gesellschafter der econcept Immobilien und Projektentwicklung KG. Die beiden Berliner Investoren verfügen über mehr als 20-jährige Erfahrung in der Entwicklung von Wohnimmobilien, innovativer Gewerbeobjekte und städtebaulicher Großprojekte. So haben sie u.a. das Prestige-Projekt SAPPHIRE gemeinsam mit Stararchitekt Daniel Libeskind realisiert. Ab Herbst 2018 soll dann das Bad Laer Center zu einem Zentrum der Region mit hoher Strahlkraft werden. *81 Prozent der Flächen sind bereits vermietet* Die bewährte Mischung aus Einzelhandel (4.886 m2), Logistik-, Apotheken- & Büroflächen (18.327 m2) sowie Ärzten & Dienstleistungen (3.398 m2) wird beibehalten. Die Altmieter erhalten nach der Sanierung neue, moderne Flächen zu attraktiven Mietkonditionen. Größter Mieter ist nach wie vor die Versandapotheke SANICARE mit 10.266 m2, gefolgt vom neuen REWE Markt mit 2.570 m2 und ALDI mit 1.025 m2. Für 81 Prozent der Fläche wurden bereits neue Mietverträge abgeschlossen. Nach erfolgreichem Abschluss eines B-Plan-Verfahrens soll die aktuell leerstehende und 410 m² große ehemalige Ihr-Platz-Fläche wieder dem Einzelhandel zugeführt werden. "Der lange Stillstand hat den Standort blockiert. Ich freue mich, dass nun jemand mit klaren Vorstellungen, einem überzeugenden Konzept und langfristigen Investitionsplänen dafür sorgt, dass es wieder vorangeht", erklärt SANICARE-Inhaber Christoph Bertram. *Auf Synergien setzen* Ein Trend bei der Revitalisierung von Handelsimmobilien ist die Schaffung von Mehrwerten. Immer häufiger befinden sich in Einkaufszentren auch Büros, Hotels, Restaurants, Kinos, Fitness-Studios oder Arztpraxen. Eine Kombination, die sich für Kunden und Mieter gleichermaßen auszahlt: Die Kunden sparen Zeit, weil sie viele Dinge des täglichen Lebens unter einem Dach erledigen können. Die Mieter profitieren von Synergien untereinander und einer hohen Kundenfrequenz. Ein Konzept mit dem auch Rainer Bahr und Holger Rausch das Center in Bad Laer wiederbeleben wollen. Holger Richard von der Wirtschaftsförderung Osnabrücker Land (WIGOS) freut sich, dass nach der Revitalisierung des Centers die Kaufkraft wieder in Bad Laer bleibt: "An der Nachfrage expandierender Filialisten aus dem Food- und Nonfood-Bereich zeigt sich, wie bedeutend Bad Laer für die Region ist." *Umwidmung in enger Abstimmung mit der Gemeinde* Die Revitalisierung des Bad Laer Centers zu einem modernen Einkaufsstandort mit einem erweitertem und attraktiver gestalteten Angebot für die Kunden der Region erfolgt auf Grundlage einer Planung des Korschenbroicher Architekturbüros OttenArchitekten GmbH welches über langjährige Erfahrung in dieser speziellen Thematik verfügt. Um dem gegenüber dem Bestand gewachsenen Flächenbedarf des geplanten Einzelhandelsangebotes gerecht werden zu können, muss die Gebietsausweisung gemeinsam mit der Gemeinde von einem Gewerbegebiet zu einem Sondergebiet umgewidmet werden. Nach konstruktiver Abstimmung mit dem Planungsausschuss und der Gemeinde Bad Laer sowie dem Kreis Osnabrück wird daher die Anpassung der vorhandenen Bauleitplanung in Angriff genommen. Zur Vorbereitung der Aufstellung eines neuen Bebauungsplans und Anpassung des Flächennutzungsplans wurde Stadtplaner Thomas Lang von der B.K.S Ingenieurgesellschaft mbH mit der Koordination der dazu erforderlichen Gutachten und der Bauleitplanung beauftragt. Die Kosten für Gutachten und Planung tragen die neuen Eigentümer, die bei allen Projekten besonderen Wert auf eine nachhaltige Entwicklung des Standortes in enger Kooperation mit den betroffenen Gemeindevertretern legen. Kontakt: Fabian Beyer Minerva Management Beteiligungs GmbH Kurfürstendamm 196 10707 Berlin Tel. 030 - 440 228-0 beyer@minerva-immobilien.de www.minerva-immobilien.de Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/minervamanbet/682139.html [1] Bildunterschrift: Luftaufnahme Bad Laer Emittent/Herausgeber: Minerva Management Beteiligungs GmbH Schlagwort(e): Immobilien 2018-05-03 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 682139 2018-05-03 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1554a6cf17e38c00151088e50862a9f0&application_id=682139&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2018 06:29 ET (10:29 GMT)