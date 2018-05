Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Qiagen nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Das Biotechnologie-Unternehmen habe mit bereinigtem Umsatz, operativem Gewinn (Ebit) und Nettogewinn die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Oliver Reinberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Alles in allem sei dem Unternehmen ein guter Start in das neue Jahr geglückt, konstatierte der Experte./bek/tav Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0114 2018-05-03/13:00

ISIN: NL0012169213