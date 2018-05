Das Projekt "RE 8760" soll zeigen, wie die Speicherung von erneuerbaren Energien diese ganzjährig nutzbar machen kann. Der erzeugte Solarstrom wird gespeichert und in Wasserstoff umgewandelt. Er kann so langfristig konserviert und auch in den dunklen Wintermonaten zum Aufladen von Brennstoffzellenfahrzeugen genutzt werden.Das schwedische Unternehmen Nilsson Energy AB hat AT Solar als Partner für den Bau einer Photovoltaik-Anlage mit 250 Kilowatt in Mariestad ausgewählt. Es handelt sich dabei um ein ganz besonderes Projekt: Denn der erzeugte Solarstrom soll in einer Batterie zwischengespeichert ...

