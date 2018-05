Frankfurt am Main - VanEck Europe hat den neuen Vectors Global Mining UCITS ETF (ISIN IE00BDFBTQ78/ WKN A2JDEJ) an der Deutsche Börse Xetra gelistet, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der neue ETF bietet europäischen Anlegern Zugang zum globalen Metall- und Bergbausektor.

Den vollständigen Artikel lesen ...