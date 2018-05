Wien - Sonja Melchart unterstützt ab sofort Jupiter Asset Management in Österreich, so die Experten von "FONDS professionell".Damit baue die britische Fondsgesellschaft ihre Aktivitäten und den Kundenservice hierzulande aus. Sales Director Karl Banyai erhalte lokalen Support für das Büro von Jupiter Asset Management in Wien. Damit werde sich Melchart der Kundenbetreuung von Jupiter Asset Management vor Ort widmen.

