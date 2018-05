Michael Proffe von Proffe Inc. setzt auf Megatrends, seiner Ansicht nach die sicherste Geldanlage der Welt. In der heutigen Sendung wirft Proffe einen Blick auf die Konsumbranche. In den den USA machen hier unter anderem Costco Wholesale und Ross Stores auf sich aufmerksam. Beide Konzern haben laut Proffe hochprofitable Geschäftsmodelle, durch die auch Anleger viel Geld verdienen können.