Die Ölpreise sind nahezu unverändert in dem Donnerstag gestartet und am Devisenmarkt ist Ruhe eingekehrt. Entsprechend unbewegt präsentieren sich auch die nationalen Heizölpreise. Überraschend gute Lagerbestandsdaten mit hohen Aufbauten im Rohölbereich konnten gestern keine durchschlagende Wirkung am Ölmarkt erzielen. Analysten bemängelten, dass knapp fünf Mio. Barrel des Gesamtaufbaus von 6,2 Mio. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...