Der Chef des Spezialchemiekonzerns bekommt vorzeitig einen neuen Fünfjahresvertrag. Er soll den Wandel von Lanxess weiter vorantreiben.

Als Matthias Zachert Anfang 2014 zum neuen Vorstandschef von Lanxess ernannt wurde, geisterte an der Börse der Begriff der "Zachert -Prämie" herum. Der bedeutete so viel: Der Aktienkurs von Lanxess schnellte allein aufgrund dieser Meldung um acht Prozent in die Höhe. Zacherts Noch-Arbeitgeber, der Darmstädter Pharmakonzern Merck, verlor am selben Tag kräftig an der Börse. Alles wegen Zachert.

Die Reaktion der Börse war einerseits mit der Hoffnung verbunden, dass der damals angeschlagene Kölner Spezialchemiekonzern wieder zurück in die Spur findet. Vor allem aber war sie Ausdruck des Vertrauens, dass Zachert bei den Investoren und Analysten hat. Der heute 50-Jährige hat sie nicht enttäuscht - ebenso wenig wie die Aufsichtsräte von Lanxess. Sie verlängerten in ihrer jüngsten Sitzung der Vertrag mit dem Vorstandschef vorzeitig um weitere fünf Jahre.

Der neue Vertrag für Zachert startet am 1. April 2019 und ist laut Aufsichtsratschef Rolf Stomberg ein "Zeichen für Vertrauen in den CEO und für Kontinuität". Soll heißen: Zachert soll genau auf dem Kurs weitermachen, den er in den zurückliegenden Jahren eingeschlagen hat. Nach der Sanierungsphase hat er Lanxess eine neue Strategie gegeben: Der Konzern wandelt sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...