Herbert Diess hat sich zum ersten Mal als VW-Chef den Aktionären präsentiert. Unter ihm soll der Kulturwandel endlich Fahrt aufnehmen.

Die Hauptversammlung bei Volkswagen beginnt traditionell mit einem Fototermin. Erst ist der gesamte Vorstand an der Reihe: Das achtköpfige Topmanagement lässt sich vor den neuen Elektroautos von Skoda, Porsche, Volkswagen und Audi ablichten. Mit den neuen E-Modellen will der Konzern vom nächsten Jahr an den Einstieg in das Batteriezeitalter schaffen.

Danach gibt es noch einmal eine zusätzliche Fotosession für den neuen Vorstandsvorsitzenden: Herbert Diess lässt sich allein und ohne seine Kollegen fotografieren. Porträts des Konzernchefs stehen auf dessen erster Hauptversammlung hoch im Kurs. Und bevor das eigentliche Aktionärstreffen beginnt, klicken noch einmal Dutzende von Fotoapparaten. Herbert Diess und der Aufsichtsratsvorsitzende Hans Dieter Pötsch zusammen sind das nächste begehrte Motiv.

Premiere in Berlin

Nach der Begrüßung durch Pötsch beginnt der erste Auftritt von Herbert Diess auf einer VW-Hauptversammlung als Vorstandsvorsitzender. Diess gibt sich in seiner Rede nicht zufrieden damit, dass er den Sprung auf den Posten des Vorstandsvorsitzenden geschafft hat.

Der neue Konzernchef erwartet vielmehr, dass Volkswagen vor einem großen Berg von Arbeit steht, gerade wegen der beiden Megatrends Elektrifizierung und Digitalisierung. "Der größte Teil der Wegstrecke liegt noch vor uns. Die entscheidenden Jahre unserer Transformation kommen erst", erläutert Diess seinen Aktionären.

Unzufrieden gibt sich Diess mit dem, was in den zurückliegenden gut zwei Jahren nach dem Beginn der Dieselaffäre in Sachen Unternehmenskultur passiert ist. Volkswagen habe nach außen den Anschein erweckt, dass in Wolfsburg eine Wagenburgmentalität herrsche. Das müsse sich unbedingt ändern. "Mir ist es ein Anliegen, dass Volkswagen offen und transparent ist. Diese Offenheit ist wichtig", betont der neue Vorstandsvorsitzende.

Diess: US-Aufpasser mit richtiger Diagnose

Als Konzernchef wolle er dafür sorgen, dass eine saubere Unternehmenskultur zu einem der zentralen Grundpfeiler bei Volkswagen werde. Compliance und Integrität müssten im Konzern dieselbe Bedeutung bekommen wie Fahrzeugentwicklung, Produktion und Vertrieb. US-Monitor ...

